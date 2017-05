Ta teden za Tigerja Woodsa, nekoč zlatega dečka golfa, ni bil najuspešnejši. Recimo, da se mu dogaja podobno kot takrat, ko je njegova nekdanja žena Elin Nordegren izvedela, da jo vara, in ga vrgla iz hiše, golfist pa se je v begu z avtom pijan zaletel v drevo. Tedaj se je opravičeval, češ da je bil zaradi svoje športne veličine »prepričan, da mu bo oproščeno vse, kar stori«. In šel na odvajanje od odvisnosti od seksa.

Ameriško himno je želel zapeti od zadaj naprej

Kar pa očitno ni ozdravilo drugih odvisnosti. V ponedeljek so ga aretirali na otoku Jupiter na Floridi, kjer živi, zaradi vožnje pod vplivom alkohola in drog. Policisti so ga ujeli ob treh ponoči, ko je spal v prižganem avtu, in ga pridržali, ker naj bi bil popolnoma zmeden, celo tako zmeden, da ni vedel, kje je. Ko so hoteli narediti preprost test alkoholiziranosti, ni mogel stati niti na eni nogi in povedati abecede, pri čemer je trdil, da lahko zapoje ameriško himno od zadaj naprej. Zato so ga priprli, a ga čez nekaj ur izpustili. Po spletu je zakrožila fotografija, ki jo je ob aretaciji posnela policija, in odzivi na podobo 41-letna golfista so bili vse prej kot pozitivni. Na yahooju so zapisali, da je to nova ikonična podoba starega ikoničnega športnika in da pri vsem tem ni nič zabavnega. Še posebno ne zato, ker bo ta fotografija za vse večne čase shranjena v nedrjih spleta.

Dan po aretaciji se je Tiger Woods ponovno opravičeval. Češ da bo storil vse, da se to ne bo nikoli več ponovilo, in da ni bil pod vplivom alkohola ali drog, temveč je imel le »nepredvideno reakcijo na predpisana zdravila«. Golfist se namreč še vedno zdravi po operaciji hrbta in že od februarja ni nastopil na nobenem turnirju. V tem času mu je uspelo, da je od športnega junaka padel do aretiranega bedaka. Ki je očitno še vedno prepričan, da mu bo oproščeno vse, kar stori.