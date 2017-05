Osemdeseta leta so bila zlato obdobje za ameriške telenovele, sploh pa za Dallas in malo mlajšo Dinastijo, ki se jima niso mogli izogniti niti najbolj uporni in trdni. Bogati in lepi, ki so se zapletali med sabo, zbolevali, umirali, skoraj umirali in se spopadali celo s teroristi v Moldaviji, so s svojim življenjem na veliki nogi, ki ga je omogočal naftni posel, zaznamovali vsa 80. leta, igralci pa se svojih likov niso mogli otresti še desetletja po koncu serije.

Temnolasa Joan Collins je po Dinastiji za vedno ostala spletkarska bivša žena Alexis, svetlolasa Linda Evans poštena nova žena Krystle, John Forsythe naftni mogotec Blake Carrington, ki se zaradi zaposlenosti s svojim podjetjem ne more posvetiti ne zlobi prve ne potrebam druge, John James pa Jeff Colby iz rivalske milijarderske družine Colby.

Glaven je bil glamur

Aaron Spelling, ki je med hollywoodskimi producenti vedno veljal za sinonim za telenovele, različnim generacijam pa je med mnogimi drugimi prinesel Čarlijeve angelčki, Ladjo ljubezni in Melrose Place, je limonado o premožnih in grešnih, ki sta mu jo ponudila Richard in Ester Shapiro, zastavil na polno in vanjo vložil po 1,2 milijona dolarjev na teden, od katerih jih je največ šlo za glamur in honorarje igralcev, bistveno manj pa za zgodbo. To se je opazilo tudi v nagradah oziroma njihovi odsotnosti. Dinastija je bila v svoji devetletni življenjski dobi (1981–1989) nominirana za 24 emmyjev, a je osvojila le enega, in to za kostumografijo, enkrat pa je dobila zlati globus za najboljšo dramsko serijo,

Gledalci so jo prvih nekaj let požirali, nato pa so nenehne skorajšnje smrti, spletke in prevare počasi začele presedati tudi njim. Zlobna Alexis ni bila več dovolj, prav tako ne ogromna kalifornijska vila z 48 sobami, ki je predstavljala dom družine Carrington v Denverju, ali nakit, avtomobili in obleke, ki so bile v nasprotju z umetnimi diamanti dragocene tudi v resnici. Kostumograf Nollan Miller, ki je za oblačila imel na voljo 35.000 dolarjev na teden, ni hotel, da bi igralci katero od oblačil nosili dvakrat, tako da se je v 220 epizodah, kolikor jih je skupno imela Dinastija, nabralo 3000 kostumov. Če prištejemo še oblačila iz dvodelne mini serije, v kateri so dve leti pozneje na hitro razrešili zaplet iz zadnje epizode, v kateri so junaki obviseli v smrtni nevarnosti, in oblačila iz resnične kolekcije Dynasty, ki je bila na prodaj za bogate ljubitelje Dinastije in visoke mode, je bilo kosov verjetno še nekaj tisoč več.