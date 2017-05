BDP višji za 5,3 odstotka

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bruto domači proizvod v prvem četrtletju 2017 zrasel za 5,3 odstotka v primerjavi s prvim četrtletjem leta 2016. Po izločitvi vpliva sezone in koledarja je bil bruto domači proizvod v prvem četrtletju višji za 1,5 odstotka in za 5 odstotkov višji kot v prvem četrtletju prejšnjega leta. V prvem četrtletju 2017 je bila zaznana visoka rast domače potrošnje, tako pri končni potrošnji kot tudi pri bruto investicijah. Končna potrošnja je v prvem četrtletju zrasla za 3,4 odstotka in tako nadaljevala močno rast iz prejšnjega četrtletja, ko je dosegla rast 3,7 odstotka. Bruto investicije v osnovna sredstva so se v prvem četrtletju povečale za 12 odstotkov, pri čemer so se investicije v gradbene objekte povečale za 20 odstotkov in investicije v stroje in opremo za 9,3 odstotka. Za 2,6 odstotka je na letni ravni zraslo tudi število zaposlenih, ki zdaj znaša 964.000 oseb. Po skromnejši rasti uvoza in izvoza v drugi polovici leta 2016 sta tokrat oba na letni ravni zrasla, in sicer uvoz za 8,8 odstotka in izvoz za 8,7 odstotka. Kljub močnejši rasti uvoza, je zunanjetrgovinski presežek še vedno na visoki ravni. Maja so se cene življenjskih potrebščin v povprečju zvišale za 0,7 odstotka. Na letni ravni je bila inflacija 1,5-odstotna.