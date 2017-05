Okrožno sodišče je zavrnilo zahtevo specializiranega državnega tožilstva za uvedbo sodne preiskave proti ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću zaradi domnevne zlorabe položaja. Tožilstvo je namreč Jankoviću očitalo, da je Mestna občina Ljubljana Grepu preplačala sanacijo gramozne jame v Stožicah.

Sodišče: Ravnali v korist občine

Za Jankovića ta odločitev pomeni pomemben mejnik v predkazenskih postopkih, ki so povezani z očitki tožilstva o kaznivih dejanjih pri projektu Stožice. »Tožilka je hotela dokazati, da je občina Grepu preplačala 1,4 milijona evrov, ker smo ceno sanacije gramozne jame obračunali po sistemu na ključ in ne po sistemu na enoto. Ampak družba MCM inženiring, ki je delala super nadzor za celoten projekt v Stožicah, je sodišču razložila, da smo to naredili na njihov predlog, ker so ocenili, da bomo tako lažje izpogajali boljšo ceno za celoten projekt,« je razložil Janković.

Pojasnil je, da je Grep najprej za celoten projekt zahteval 137,7 milijona evrov, super nadzor je vrednost projekta ocenil na 123,9 milijona evrov, končno vrednost projekta pa sta občina in Grep izpogajala v vrednosti 119,9 milijona evrov. Sodišče je obrazložilo, da ni zadosti dokazov, da so Janković in drugi osumljeni zlorabili svoj položaj v korist Grepa, »saj navedena dokumentacija izkazuje, da so ravnali v korist Mestne občine Ljubljana iz razloga, ker je upoštevanje sistema funkcionalni ključ tudi v zvezi z vrednotenjem del iz naslova sanacije gradbene jame omogočilo doseči znižanje vrednosti celotnega projekta«.

»Zanima me, kako bo tožilka zdaj utemeljevala katerokoli drugo zadevo, povezano s Stožicami,« je bil zadovoljen Janković, ki meni, da je tožilka Blanka Žganjar domnevna kazniva dejanja v povezavi s Stožicami razdelila na tri sklope, da »me lahko vozi pred novinarje in ker računa, da bo vsaj eden od sodnikov, ki bodo obravnavali te zadeve, sprejel njeno utemeljitev«. Janković sicer pričakuje, da se bo tožilstvo pritožilo na zavrnitev sodne preiskave. Da to dejansko nameravajo storiti, so potrdili tudi na specializiranem tožilstvu. Na njihov komentar na Jankovićeve navedbe o ravnanju tožilke Žganjar še čakamo.