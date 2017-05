Ko je sodnica Pavlina Drmota na radovljiškem okrožnem sodišču drugič vprašala, ali bo za posestvo Lambergh v Dvorski vasi pri Begunjah na Gorenjskem kdo ponudil več, v dvorani pa je nastala tišina, se je Tomažu Hočevarju, dosedanjemu najemniku, ki je na dražbi za objekt ponudil največ – milijon 420.000 evrov –, prikradel nasmeh na obraz. Na dražbi so prodajali celotno posestvo Lambergh, torej prenovljen dvorec in hotel s štirimi zvezdicami in velnesom ter pripadajoče zemljišče. Vrednost nepremičnin je bila ocenjena na 1,1 milijona evrov, izklicna cena je bila 800.000 evrov. Dražitelji pa so jo lahko dvigali za najmanj 20 tisočakov.

Novi lastnik posestva, direktor novomeškega podjetja Hočevar Tomaž Hočevar je bil izida dražbe vesel. Podjetje Lambergh, d. o. o., ki je v lasti družbe Hočevar, d. o. o., namreč hotel upravlja že zadnja štiri leta. »Ves ta čas smo hotel z dobro ekipo zaposlenih dobro vzdrževali. Trudili smo se, da bomo nekoč lastniki,« pravi. Če se dražba ne bi iztekla njim v prid, bi bil štiriletni trud zaman, je prepričan. Pravi, da je upravljanje posestva Lambergh njihov prvi poskus ukvarjanja s turizmom. V matičnem podjetju Hočevar, d. o. o., se namreč ukvarjajo s predelavo kolagenov in drugih snovi predvsem za živilsko industrijo in medicino.

V dvorani, kjer je vladala gneča in je bilo komajda prostora za vse, se je zbralo vseh osem dražiteljev, ki so vplačali varščino oziroma njihovih pooblaščencev. Eden od njih je že na začetku sporočil, da od dražbe odstopa, sodnica Drmotova pa je draženje dovolila tudi upniku. Kljub temu, da je bilo pričakovati visoko končno ceno za posestvo, so dražitelji vsoto, ki so jo bili pripravljeni odšteti zanj, počasi višali, kar nekajkrat pa je v dvorani nastala tišina, med katero je sodnica zbrane opozorila na 'ugodno ceno za takšno posestvo'.

Začrtana pot je obrodila sadove

Tudi direktor hotela Lambergh in istoimenske družbe Boštjan Božič po dražbi ni skrival zadovoljstva. »Veseli me, da gremo v pravo smer,« je vzkliknil. Zadnja štiri leta so bila po njegovem za podjetje Lambergh težka in so jih končali z izgubo, letos pa prvič pričakujejo dobiček. Zanj je po njegovem zaslužna dobra promocija hotela, s katero so se trudili zadnja štiri leta, in dejstvo, da v prizadevanjih, da bi si pridobili goste, niso spuščali cene. »Povprečni dobiček na sobo povprečno znaša 167 evrov, za enodnevno bivanje v hotelu pa je treba v glavni sezoni odšteti tudi 300 evrov.« Ta mesec se lahko pohvalijo s 67-odstotno zasedenostjo, največ gostov pa prihaja iz Belgije, Nizozemske in Luksemburga, sledijo jim gostje iz Avstrije, Nemčije in Italije, vse več pa je tudi Izraelcev. Desetina nočitev je tudi na račun bolnikov belgijske klinike, ki v medicinski center v Dvorsko vas bolnike pošilja na zaključno rehabilitacijo.

Hotel Lambergh je sicer gradilo podjetje Predence, a je šlo kmalu v prisilno poravnavo in prevzel ga je dolenjski poslovnež Mihael Živec, ki ga je prepustil slamnatim podjetjem. Hotelski kompleks so nato prenesli na podjetje Elba Plus, od katerega ga je najel dolenjski podjetnik Tomaž Hočevar, Predence pa se je znašel v stečaju.

Današnja dražba je bila razpisana na zahtevo upnika Novoinno finance proti dolžniku Elba Plus ter predhodnim lastnikom zaradi izterjave petih milijonov evrov, terjatve pa so predložili tudi drugi upniki.