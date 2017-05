Primat vrste plesiadapiformes je imel fleksibilne sklepe in sposobnost oprijemanja vej, kar mu je omogočalo življenje na drevesu. Pred tem so raziskovalci na podlagi študij zobovja in lobanje menili, da je ta vrsta živela na tleh.

Za znanstvenike je fosil pomembno odkritje, saj lahko na podlagi analize sklepajo, da so prve vrste sesalcev živele na drevesih in pridobijo nove podatke, ki vplivajo na nadaljnje študije izvora in evolucije primatov.

Študijo so objavili na spletni strani Royal Society Open Science.