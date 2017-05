Aleksandra Vučića, ki je na predsedniških volitvah v začetku letošnjega aprila zmagal v prvem krogu, je pred zgradbo Narodne skupščine pričakala množica privržencev z nacionalnimi zastavami in velikim transparentom z napisom Beograd je za Vučića. Tja se je na poziv dela opozicije, ki je glavni protest sklicala za večerne ure, podala tudi skupina tistih, ki že od volitev sem Vučiću očitajo kršitev ustave in demokratičnih postopkov ter uvajanje diktature. Ker zbiranja niso prijavili, so obstali na Trgu Nikole Pašiča in na Terazijah, pred hotelom Moskva pa je nastal manjši incident s skupino mladeničev, ki je protestnikom blokirala prehod, a se je odzvala policija in vročekrvneže umirila.

Pogled v prihodnost Vučič, ki glavno slovesnost ob prevzemu predsedovanja Srbiji načrtuje za 23. junij, ko naj bi že izbral svojega naslednika na dosedanjem premierskem položaju, je svojo prvo zaprisego izrekel prav zbranim pred Narodno skupščino. »Ponosen sem na vse rezultate, ki smo jih skupaj dosegli, na vsak kilometer cest, na stotine mostov, ki smo jih zgradili, na tisoče delovnih mest, ki smo jih odprli. In še mnogo dela je pred nami, ki ga moramo skupaj opraviti,« jim je dejal, obljubil boljše življenje in priporočil, naj ne gledajo v deželo svojih dedov, ampak v deželo svojih otrok. Od privržencev se je nato hitro poslovil: »Vedno nekam hitim, vi to veste, in zato – pozdravljeni, grem delat.« Njegova prva obveznost je nato bila zaprisega pred poslanci, nekdanjimi srbskimi predsedniki, predsednikom Republike Srbske Miloradom Dodikom, člani srbske vlade in predstavniki diplomatskih misij, verskih skupnosti ter javnega in kulturnega življenja Srbije. Opravil jo je na srbski ustavi in Miroslavovem evangeliju, ki iz časa humskega kneza Miroslava v drugi polovici 12. stoletja pomeni najstarejši ohranjen srbski cirilski spomenik. »Prisegam, da bom vse svoje moči posvetil ohranitvi suverenosti in ozemeljske celovitosti Republike Srbije, vključno s Kosovom in Metohijo kot njenim sestavnim delom…« je zaprisegel Vučić, ki je v kasnejšem govoru navzočim dejal, da ga ob »prevzemanju te svete dolžnosti« prevevata strah in upanje. Zahvalil se je predhodniku Tomislavu Nikoliću, ker je imel pogum za podporo potrebnih, a težavnih ukrepov njegove vlade, s katerimi so »začeli verjeti vase in zgradili temelje lastne prihodnosti in prihodnosti države… Na teh temeljih nameravam skupaj z vlado Srbije nadaljevati gradnjo. Da jo skupaj z vsemi v Srbiji dvigujem nadstropje za nadstropjem, stopnico za stopnico, ploščo za ploščo, brez želje, da to zgradbo kadarkoli končam, da jo le dvignem dovolj visoko, dovolj stabilno, da bodo drugi za mano, za nami lahko odšli v nepričakovane višine,« je razlagal svojo vizijo, ki jo je zatem nekoliko konkretiziral z napovedjo notranjega dialoga o vprašanju Kosova in Metohije, ki je »morda še pomembnejši od tistega, ki ga moramo voditi z Albanci« in ki mora Srbijo osvoboditi mitskega pristopa.