Včeraj, okoli 19.20 se je, takrat še neznani storilec, s kolesom pripeljal na Slomškov trg v Mariboru, iz črne vrečke vzel puško črne barve in nanjo na vrhu pritrdil nekaj okroglega, kar so očividci opisali kot dušilec zvoka. To je navzoče neizmerno prestrašilo, neznanec pa je na kraju pustil opisano vrečko in se odpeljal v smeri Gledališke ulice. Policisti so opravili ogled, neznanca pa jim ni uspelo izslediti.

Ob 21.58 smo na telefonsko številko 113 prejeli klic, da sta pri kiosku na Smetanovi ulic v Mariboru dva neznanca, ki imata pri sebi črno puško, ki daje videz avtomatske puške. Ko sta jo pokazala strankam pred kioskom, so se le-te v strahu razbežale. Policisti so pohiteli na kraj in tam prijeli moška iz okolice Maribora, stara 40 in 33 let. Starejšemu so policisti zasegli airsoft puško, ki je sicer videti podobna pravi puški, a izstreljuje zgolj naboje iz trde plastike. Najpogosteje se take puške uporablja za vojaške simulacijske športe, podobne paintballu. Airsoft puške naša zakonodaja uvršča med igrače.