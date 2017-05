Rdeči vragi, ki so pod taktirko Joseja Mourinha sezono sklenili z osvojeno tolažilno nagrado zmagovalcev drugorazredne evropske nogometne lige, so finančno in poslovno najmočnejši klub v primerjavi 39 klubov, ki so jih vzeli pod drobnogled revizorji KPMG.

Osnovni parametri, na podlagi katerih so sestavili seznam klubov ter ustvarili svoje sklepe, so bili poslovni izidi oziroma finančni izkazi v sezonah 2014/15 in 2015/16, uspeh v evropskih tekmovanjih ter priljubljenost na družbenih omrežjih. Klube so potem razvrstili na podlagi vrednosti ter računovodskih izkazov v primeru, da bi bil klub naprodaj, vključno z vsemi obveznostmi ter dolgovi.