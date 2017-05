Pravi, da so ga h kandidaturi nagovorili ljudje, ki spremljajo njegovo delo in ga podpirajo. Šarec, ki bo letos dopolnil 40 let meni, da je čas, da na najvišje položaje stopi generacija, ki ima energijo in znanje. S svojim sloganom želi poudariti, da so vsi elementi “Človek, skupnost, država” pomembni in vzročno-posledični, saj kot pravi, brez ljudi ni skupnosti in brez skupnosti ne države.

Šarec, ki je sicer univerzitetni diplomirani igralec, že drugi mandat opravlja funkcijo župana občine Kamnik. Pred tem pa se je javnosti predstavil kot radijski in televizijski imitator znanih osebnosti, med njimi nekdanjega premierja in predsednika Janeza Drnovška.