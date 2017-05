Leta 2004 se je urad vlade za preprečevanje korupcije preimenoval v (neodvisno) komisijo za preprečevanje korupcije (KPK). Oktobra istega leta je bil za njenega predsednika imenovan Drago Kos in že naslednje leto se je institucije prijelo ime Kosova komisija. Ta je šla oblastnikom tako v nos, da so jo že leto po ustanovitvi želeli ukiniti, njene naloge pa bi prevzela kar parlamentarna komisija. Idejo, ki je nazadnje ostala neuresničena, je tedaj podprla tudi (Janševa) vlada. Kljub temu so se tovrstne ideje vrstile v času Klemenčičeve komisije.

To ni presenetljivo, saj je že v prvih šestih mesecih delovanja Kosova komisija prejela 165 prijav morebitnih korupcijskih dejanj oblastnikov in jih pregledala ter ocenila 84. Od tega jih je 50 odstopila pristojnim institucijam. V letu 2009, zadnjem letu Kosovega predsedovanja KPK, so prejeli 1027 različnih prijav in jih 461 preučili (skupaj z zaostanki iz preteklih let so jih preučili 728), od tega so v tretjini primerov presodili, da p