Ko so v loškem podjetju Ekologija lani želeli količino iz Slovenije in tujine zbranih nevarnih snovi zelo povečati, se je v Škofji Loki zgodila izredna seja občinskega sveta o možni nevarnosti za ljudi in naravo. Iz podjetja so zagotavljali, da bodo poskrbeli za vse potrebne ukrepe, zdaj pa o njih molčijo.

Od prejšnje srede čakamo na odgovore, ali imajo potrebna dovoljenja, ustrezno požarno varnost in tudi kakšne odpadke zbirajo in skladiščijo kar na prostem, brez kakega posebnega varovanja. Odgovorov nismo dobili. Včeraj pa smo v podjetju priklicali Dijano Ros, ki nam je pojasnila, da so imeli težave z računalnikom in so naša vprašanja videli šele včeraj. Kljub temu, da je direktor