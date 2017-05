Po posameznih kategorijah so zmago slavili tekmovalci iz planinskih društev Dobrovlje - Braslovče, Poljčane, Vransko, Ruše, Nazarje, Krka Novo mesto, Zabukovica in Domžale. Planinci so morali ob znanju iz orientacije, sposobnosti gibanja po zahtevnem terenu, splošnem planinskem znanju in dobri telesni pripravljenosti pokazati še praktično poznavanje snovi planinske šole in dodatnega gradiva o Halozah, opravljali pa so še praktične naloge iz planinskih vozlov, prve pomoči, varstva narave in poznavanja gorstev. Najuspešnejši dijaki, študentje in odrasli člani gredo oktobra na mednarodno tekmovanje v planinski orientaciji v Srbiji.