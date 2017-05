Med posebnimi gosti festivala bodo Nives Meroi in Romano Benet, zamejski Slovenec iz Trbiža in njegova italijanska soproga, ki sta v začetku maja preplezala zadnjega od štirinajstih osemtisočakov, Steve House, eden od najboljših alpinistov na svetu (večkrat tudi soplezalec Marka Prezlja), južnotirolski plezalec Jacopo Larcher, avstrijski alpinist Markus Pucher, športni plezalec in »slacker« Michael Kemeter, plezalka in prejemnica zlatega cepina Lisi Steurer ter svetovna prvakinja v prostem smučanju Lorraine Huber. Sobota in nedelja bosta posvečeni športnemu plezanju, zvezdniki pa bodo vodili tečaje in delavnice.