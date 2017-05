Več mesecev trajajoča pogajanja o spremembah delovne zakonodaje so padla v vodo. Potem ko so imeli socialni partnerji po načrtih vlade za dogovor na voljo le še današnji dan, se je dokončno zalomilo pri predlaganem novem določilu sporazumne prekinitve delovnega razmerja, po katerem bi delodajalec delavcu izplačal denarno nadomestilo za brezposelnost v polni višini in za največ šest mesecev, delavec pa ne bi imel možnosti vlaganja poznejših tožb. Medtem ko so delodajalci v tej novosti videli rešitev za lažje odpuščanje nezaželenih delavcev, pa so sindikati iz istega razloga temu kategorično nasprotovali.

Ministrica za delo Anja Kopač Mrak je ugotovila, da soglasja ne bo, zato je pogajanja že po dobri uri končala. V izjavi za medije je povedala, da bosta o nadaljnjih korakih glede predlogov zakonov o urejanju trga dela, o delovnih razmerjih in o inšpekciji dela odločali vlada in koalicija. »Žal so se pogajanja končala neuspešno, kar bo imelo posledice za socialni dialog. Posledice teh odločitev bodo nosili vsi socialni partnerji pa tudi država,« je opozorila ministrica. Na sindikalni in delodajalski strani pa so po propadlih pogajanjih povedali, da bodo z odzivi počakali do odločitve vlade, a tudi že opozorili, da zagotovo ne bodo tiho.