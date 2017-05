Ne samo hrup, prebivalce hiš v središču Žalca, ki živijo tik ob železnici, na drugi strani katere je livarna Omco Feniks, nekdaj bolj znana pod imenom Ferralit, motita tudi prah in dim, zaradi katerega imajo nekateri predvsem ponoči v ustih pekoč občutek.

Kot smo v Dnevniku že pisali, prebivalci na prekomeren hrup opozarjajo zadnjih pet let, po tistem, ko je livarna še povečala obseg proizvodnje in se z zgraditvijo nove hale še bolj približala naselju. Čeprav so v podjetju postavili nekaj ograj, ki naj bi omilile hrup, in tudi v proizvodnji naredili nekaj pregrad, hrup ni nič manjši, zato prebivalci terjajo dodatne omilitvene ukrepe. Potem ko so se Žalčani, zbrani v civilni iniciativi, katere predstavnik je Alojz Morinc, obrnili tudi na širšo javnost, pa se je vendarle nekaj premaknilo.

Kot je povedal Morinc, je župan Janko Kos minuli teden sklical sestanek z novim direktorjem Omco Feniksa Borisom Podgorškom ter tudi predstavniki civilne iniciative.

Zavedajo se prekomernega hrupa »Župan je najprej potožil, češ da ni prav, da obtožujemo in napadamo tudi njega, saj da je sam nemočen. Zakonodaja je takšna, kot je, ni pa prav, da se iz te problematike dela tudi politični problem,« je županove besede povzel Morinc, ki se je pogovora udeležil skupaj s še šestimi predstavniki civilne iniciative. »Jasno smo jim povedali, da nihče ne dela 'politike', temveč želimo le zdravo bivalno okolje. Težave so tu prisotne že od leta 1963, zdaj pa so se razmere, predvsem na račun nove investicije Omco Feniksa, drastično poslabšale,« pravi Morinc. Dodaja, da jim je direktor Omco Feniksa Boris Podgoršek odkrito povedal, da se zavedajo težav in da vseskozi pripravljajo omilitvene ukrepe za prekomerni hrup ob transportnih trakovih in peskalnem stroju ter magnetnem žerjavu, ki polni vozičke, saj na teh mestih hrup presega 120 decibelov.