“Litijskemu županu grozi do leto zapora”

Dne 25. 05. 2017 je bil v tiskanem časniku Dnevnik, na strani 11 in v njegovi spletni izdaji na povezavi: https:/www.dnevnik.si/1042772951, ob 9.45, objavljen prispevek z naslovom »Litijskemu županu grozi do leto zapora«. Novinarka je zapisala, da Franciju Rokavcu, litijskemu županu, grozi do leto dni zapora, zaradi poroštva, ki ga je leta 2010 in 2014 v skupni višini 11,4 milijona evrov dal podjetju SVC Litija d.o.o. in ga zamolčal ministrstvu za finance ob vložitvi zahtev za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja. Po pisanju novinarke je bilo to za tožilstvo dovolj dober dokaz, da je na Okrajno sodišče v Ljubljani vložilo obtožni predlog zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja oziroma uradnih pravic.