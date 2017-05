Nižjo ceno je pri prvem povabilu zainteresiranim za gradnjo že ponudilo podjetje Stena, in sicer približno 400.000 evrov manj, kot je zahteval na razpisu izbrani ponudnik. Ker pa so bili pogoji razpisa za koncesijo potem izredno strogi in po oceni lastnika podjetja Stena Boruta Dežmana tudi namenoma izločilni, se sploh ni mogel prijaviti in je tako kot edini ponudnik ostala Gorenjska gradbena družba. S ceno 5,4 milijona evrov je svetnike in svetnice razburil tudi župan Trilar, saj jim je vse podatke o tej točki dnevnega reda dejansko dal na mizo pol ure pred odločanjem. Zato je prišlo do bojkota projekta, ki ga sicer po vsebini vsi podpirajo.

Prav na to je posebej opozoril svetnik SD Jani Černe: »Ponovljeni razpis je edini logičen razplet, saj je bilo v zvezi z gradnjo in njenim ozadjem odločno preveč nejasnosti. Dviganje končne cene brez potrebnih pojasnil je vrglo sum na celoten potek izbora zasebnega partnerja. Župan Trilar je kljub temu vztrajal, a mestni svet mu ni dal podpore in prav je, da se na ustreznem razpisu dejansko pokaže, kdo lahko najceneje zgradi telovadnico. Pretirana naglica ni bila dobra.«

Borut Dežman je včeraj povedal, da za nižjo ceno telovadnice stoji tudi zdaj. »Želel sem in pričakujem pošteno igro za posel, ki tudi mojim zaposlenim daje kruh. Župan Trilar je po zapletu iskal stik z mano, a nisem več pristal na kompromise. Ko bom videl, kako bo tekel nov postopek, se bom odločil o sodelovanju,« je včeraj dejal podjetnik iz Mavčič, sicer pa doma iz Stražišča, kjer bo prej ali slej stala nova telovadnica.

Ko smo župana Trilarja povprašali o domnevnih stikih s podjetnikom, ki je kot zainteresirani promotor napovedal nižjo ceno, nam ni odgovoril. Z občine so ponovili, da je bil merodajen razpis za koncesijo, promocijsko gradivo pa nezavezujoče. Zdaj naj bi prav s pogoji v ponovljenem razpisu poskrbeli, da bo ponudnikov čim več. Kratka anketa med kranjskimi strankami pa je pokazala enako kot ob prekinjeni seji: če ne bi župan s svojim ravnanjem projekta vodil na neustrezen način, bi lahko o telovadnici odločali že zdaj. Ponovitev razpisa v prid prihranka davkoplačevalcem pa mestni svetniki vidijo kot priložnost, da telovadnico zgradijo brez raznih očitkov in političnih iger.