Nemški mediji so lani poročali o primeru iz Ingelheima, ko je voznik avtomobila trčil v 85-letnega kolesarja. Medtem ko so štiri priče dogodka nemudoma pristopile na pomoč ponesrečencu in ga začele oživljati, je neki radovednež raje iz žepa potegnil mobilnik in začel snemati umirajočega kolesarja. »Ali vam ničesar drugega ne pade na pamet, kot da tako nepietetno opazujete dogajanje?« je njegovo početje javno kritizirala tamkajšnja policijska uprava.

Radovednost ni moteča, če tisti, ki prihitijo na kraj dogodka, pomagajo ponesrečencem in poskrbijo za čim hitrejši prihod reševalcev ter jih pri njihovem delu ne ovirajo. Žal pa mnogim dajanje pomoči ni tisto, kar jih vleče na kraj nesreče, temveč zgolj zadovoljevanje lastnega voajerizma. Nekateri bijejo pravcato bitko, kdo bo prej objavil boljšo sliko ali posnetek.

Početje teh ljudi so izkušeni gasilci, policisti in reševalci v minulih letih doživeli že nemalokrat. Ko prispejo na kraj intervencije, bodisi je to prometna nesreča, požar ali kaj podobnega, se okoli nje že smukajo radovedneži s telefonom v rokah.

Leto dni zapora in 1000 evrov kazni Prav zaradi teh ljudi so gasilci pričeli pri svojem delu uporabljati zastore. Ponudniki gasilske opreme so to opremo že pred časom dali v svoj redni prodajni program, tako veliko je postalo povpraševanje po njih. »Vendar je s tem ukrepom le delno zagotovljena zasebnost poškodovancev,« opozarja Aleš Ciringer, poveljnik mariborske poklicne gasilske brigade. »Gasilci se namreč zmeraj srečujemo s pomanjkanjem števila prvih posredovalcev, ki morajo vso pozornost usmeriti v reševanje poškodovanega, in sprva ni prostih gasilcev za postavljanje zastorov. V tem času pa imajo radovedneži možnost fotografiranja.« Nobena zakonodaja ne bo povsem omejila početja zijal, je prepričan gasilec. »Prevladati bi moral razum in spoštovanje do osebe, ki se ji je pripetila nesreča in potrebuje pomoč,« pravi. V Nemčiji so vendarle poskusili z zaostritvijo zakonodaje spametovati ljudi. Oviranje dela reševalcev zdaj ni več zgolj prekršek, temveč kaznivo dejanje, za katero je celo zagrožena enoletna zaporna kazen in do 1000 evrov denarne kazni. Policija ima v teh primerih pravico zaseči telefon, sodišče pa pri določitvi višine kazni kot oteževalno okoliščino upošteva dejstvo, ali je obdolženi radovednež objavil slike ali posnetke na svetovnem spletu in s tem nezakonito vdiral v zasebnost nemočnih ljudi. O podobnih spremembah kazenskega zakonika razmišljajo tudi v Avstriji.

Človeško je biti radoveden Radovednost ob prometnih nesrečah in drugih tragičnih dogodkih sicer ni s stališča psihologije prav nič nenavadnega in vsekakor ne gre za kakšno odklonilno vedenje. Psiholog Marko Polič pravi, da so ljudje na splošno radovedni, ko se zgodi kaj nenavadnega. Še posebno, če ne zaznajo nevarnosti zase ali za druge. A ta zaznava je lahko varljiva. »Vsaka nenavadna stvar ljudi poveže, spravi skupaj. Hočejo nekaj izvedeti, da bodo potem oni tisti, ki bodo določeno zanimivost povedali drugim. Tako jim zraste pomembnost, medtem ko je premalo premisleka, da bi pri nesreči pomagali,« je razložil Polič. Tudi pri nas se je razpaslo slikanje prometnih nesreč in objavljanje fotografij na družbenih omrežjih. Radovedneži množično stojijo ob robu cestišča ali kar na kraju nesreče in opazujejo, kaj se dogaja z zvito pločevino in poškodovanimi ljudmi. Vozniki na sosednjem voznem pasu neredko upočasnijo ali celo povsem ustavijo vozilo, zato da bi bolje fotografirali dogajanje. Na nevarnost naleta ne pomislijo. »Tudi v Mariboru so se zgodile nesreče v istem trenutku, ko so naši gasilci že reševali drugo prometno nesrečo. Voznike, ki vozijo mimo, pač bolj zanima, kaj počnejo gasilci, kot pa da bi se skoncentrirali na lastno vožnjo,« je ogorčen Ciringer. Poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Ljubljana Trnovo Tomaž Kavčič opozarja, da so radovedneži v napoto predvsem v prvih minutah reševanja, dokler ne pride policija. »Za nas to ni toliko moteče kot za radovedneže, saj se izpostavljajo nevarnosti,« je dejal Kavčič in dodal, da se včasih med zijali najde tudi kakšen nepridiprav. Ena od anekdot, ki jih pozna, namreč pravi, da so neki ljubljanski gasilski ekipi med reševanjem izmaknili del opreme.