Še vedno ne vemo in najverjetneje nikoli ne bomo izvedeli, kaj vse se je tiste tedne pred decembrsko dokapitalizacijo NLB, NKBM in Abanke dogajalo za zaprtimi vrati, kaj je kdo komu rekel po telefonu ali sporočil z elektronsko pošto. Če je bila dokapitalizacija preplačana, je bila zaradi tega, ker je na slovenski strani manjkalo znanja in/ali politične spretnosti in neomajnosti, da bi stresnim testom ugovarjali? Ali je bila »slovenska trojka« z različnimi triki (izsiljevanjem, grožnjami, obljubami, piarovskimi prijemi) »evropske trojke« (komisije, ECB in evroskupine) razbita in onesposobljena, še preden je dojela, kaj se dogaja?

Kdor je bral najnovejšo knjigo Janisa Varufakisa z naslovom Adults in the Room (Odrasli v sobi) in podnaslovom Moja bitka z globokim evropskim esteblišmentom, spomine nekdanjega grškega finančnega ministra na slabega pol leta »pogajanj« z