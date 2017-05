»Gospodarstvo, posebno podjetja, ne živijo od besed, temveč od lastnih produktov in dejanj. In podjetja morajo med seboj sodelovati, ne glede na politična razmerja v državi,« poudarja Franc Pangerl, predsednik upravnega odbora družbe Celjski sejem, kjer se že pripravljajo na letošnji jubilejni Mednarodni obrtni sejem (MOS), ki bo potekal od 12. do 17. septembra v Celju. »MOS v svoji polstoletni zgodovini ni le sledil, temveč je aktivno sooblikoval trende v gospodarstvu in se kot takšen iz leta v leto tudi spreminja in prilagaja vse hitrejšim spremembam v okolju. Ugotovili pa smo, da tisti, ki sejma niso obiskali že več let, sploh ne vedo, kaj ta ponuja danes. Današnji MOS je bistveno drugačen, prilagojen sodobnim trendom in potrebam,« pa pravi izvršni direktor družbe Celjski sejem Robert Otorepec. Letošnji MOS bo razdeljen na pet vsebinskih področij: gradnja in obnova doma, kampiranje in karavaning, turizem in prehrana, oprema in materiali za obrt in industrijo, poslovne storitve in poslovne priložnosti v tujini ter izdelki široke potrošnje.

V vrhu evropskega gospodarstva Ob tem v družbi Celjski sejem poudarjajo, da ostaja pomemben partner sejma Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS), saj so bili prav obrtniki tisti, ki so pred 50 leti dali pobudo za ta sejem in ga tudi začeli organizirati. Po besedah predsednika zbornice Branka Meha je izjemno pomembno, da lahko naši obrtniki in podjetniki predstavijo svoje izdelke in storitve domačim in tujim obiskovalcem. »Predvsem pa predstavijo, kaj zmorejo slovenska podjetja in kaj vse proizvajajo,« poudarja Meh. Tudi letos pa bo OZS na MOS poskrbela za še večjo predstavitev svojih članov, saj je po Mehovih besedah največ zanimanja za predstavitev na sejmu v zadnjih desetih letih. Obenem pa je sejem tudi priložnost za številne obsejemske aktivnosti in strokovne razprave. Letos bodo na primer posebno pozornost namenili vajeništvu.

Velika priložnost tudi za Hrvaško Poleg prve države partnerice v zgodovini sejma Hrvaške bo po besedah Nine Ermenc Pangerl, vodje odnosov s tujino v družbi Celjski sejem, letos poudarek še na skupinskih predstavitvah držav iz regije. »Že tretjič zapovrstjo se bo predstavila tudi Kitajska, ki bo v okviru Premium Brands China gostila več kot 80 podjetij s področja mehatronike,« napoveduje Ermenc-Pangerlova. Po njenih besedah pa tudi prva partnerica v zgodovini sejma Hrvaška ni naključje. »Gre za posledico gospodarskih dejstev in možnih priložnosti v prihodnosti. Sejem MOS ima dolgoletno tradicijo navzočnosti hrvaških obrtnikov in podjetnikov, ki se predstavljajo bodisi samostojno ali v okviru hrvaške obrtne in gospodarske zbornice,« pravi sogovornica.