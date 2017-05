Dogaja se tisto, kar se dogaja že nekaj stoletij in tisočletij. Gremo v dialog s svetom, v katerem živimo in v katerega Cerkev prinaša luč z evangelijem Jezusa Kristusa. Dogaja se to, kar je utiril drugi vatikanski koncil, ki je izrecno poudaril nalogo Cerkve: poklicani smo, da svet bogatimo z evangeljskimi vrednotami, kamor seveda sodi tudi vprašanje edinosti med kristjani, ki se je temeljito zakompliciralo že v prvem tisočletju, v drugem pa tako in tako. Nekaj novega, če temu tako rečeva, res prihaja po vatikanskem koncilu, začenši s papežem Janezom XXIII., Pavlom VI. in še posebej z Janezom Pavlom II. Tudi papež Benedikt XVI. in današnji papež Frančišek gresta v sredo stvari (če je treba, tudi v sršenje gnezdo). Sedanji papež je evropskim voditeljem že nekajkrat v rokavicah povedal, da je Evropa v krizi, da poka po šivih. Tako kot je Evropi treba vrniti dušo, je treba vsemu svetu pomagati, ga soodreševati tegob, s katerimi se sooča.

Močno znamenje za tako držo je zagotovo tudi srečanje papeža s patriarhom Ruske pravoslavne cerkve februarja lani na Kubi in kasnejše, oktobrsko srečanje papeža Frančiška s