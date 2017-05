Gospodarski razvoj države, njene močnejše institucije, pravičnost za vse in evroatlantske integracije so prioritetne naloge vlade, ki jo je danes poslancem sobranja predstavil skoraj pol leta po volitvah makedonski premier Zoran Zaev. V svojem nastopu je zagotovil, da njegova reformska vlada podpira unitarno Makedonijo na načelih, ki jih je njegova socialdemokratska stranka (SDSM) poudarjala med volilno kampanjo, ter načelih iz programa obeh strank, ki mu zagotavljata minimalno parlamentarno večino – zavezništvo Albancev in demokratska unija za integracijo (DUI), ki tudi zastopa Makedonce albanske narodnosti.

Xhaferi začel zasedanje sobranja v albanščini

Iz slednje prihaja tudi predsednik parlamenta Talat Xhaferi, za katerega po enajstletni vladavini zdaj opozicijska VMRO-DPMNE trdi, da je bil konec aprila izvoljen v nasprotju z zakonodajo. Tedaj je prišlo do domnevno organiziranega nasilnega vdora v sobranje, ki se je končal z več deset ranjenimi, udarcev pa je bil deležen tudi Zaev. Danes je Xhaferi v skladu z dogovorom o zakonski spremembi, ki so ga sprejele nove koalicijske partnerice, poslance najprej pozdravil v materinščini, nato pa v makedonščini nadaljeval zasedanje sobranja.

Makedonija bo skupna država vseh državljanov, nova vlada pa si bo poleg za enotnost prizadevala za njeno stabilnost in boljše življenje vseh državljanov, je napovedoval Zaev in dodal, da Nato in Evropska unija ostajata njihov strateški cilj, tako kot tudi uveljavitev vseh reform, ki so sestavni del tako imenovanega sporazuma iz Pržina. Z njim so se namreč pred dvema letoma glavne makedonske stranke ob posredovanju veleposlanikov EU in ZDA v Skopju dogovorile o razpisu izrednih volitev in glavnih reformnih usmeritvah. Zaevove prioritete pri njih so sodeč po današnjem saborskem nastopu višji standard, ukinitev raznih davščin, izboljšanje zdravstvenega varstva, uvedba dvoizmenskega dela v nekaterih državnih organih in tudi povečanje pokojnin. Poudaril je še, da bo nova vlada oblikovala novo državno administracijo, pri čemer ne bo revanšizma in strankarskih pritiskov. Obljubil je zmanjšanje revščine pod 16 odstotkov do leta 2020, novi zakon o športu in urejeno financiranje tega, pospešen razvoj turizma itd. Za najresnejšo je napovedal reformo pravosodja, napovedal ničelno toleranco za korupcijo in kriminal. Opozoril je, da vsega napovedanega ne bo mogoče postoriti v prvih stotih dneh vladanja, da pa je »Makedonija zrela za nov začetek, v katerem bodo politiki služili državljanom«.