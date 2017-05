Košarkarska sezona v Sloveniji je končana, klubi pa že pogledujejo proti prihodnji in vlečejo prve poteze. Najbolj zanimivo bo poleti dogajanje pri pokalnem in državnem prvaku Olimpiji, ki bo dobila novega predsednika Tomaža Berločnika in generalnega pokrovitelja Petrol. Skupaj s Petrom Vilfanom, Dušanom Hauptmanom in Jako Daneuom smo na Dnevniku za igralca sezone izbrali Devina Oliverja, strokovni sodelavci pa so v naslednjih vrsticah strnili misli o pretekli sezoni, kakovosti državnega prvenstva in še marsičem.

Gašper Okorn presenetil

»Da so v državnem prvenstvu vsi klubi igrali od začetka, je bila dobra in potrebna poteza košarkarske zveze. Kakor koli obrnemo, sta Olimpija in Krka na gostovanjih pritegnili več gledalcev, poleg tega so bili bolj motivirani tudi nasprotni igralci,« je uvodoma povedal Peter Vilfan. Nekdanji svetovni prvak z reprezentanco Jugoslavije meni, da se moramo naučiti na stvari gledati realno. Slovenska klubska košarka je v krizi, a se je s tem treba sprijazniti. »Če se ne sprijazniš s sedanjostjo in si rečeš, da smo zdaj tu, želimo pa tja, kjer smo že bili, ne bo napredka. Poglejte zadovoljstvo, veselje in navdušenje igralcev Olimpije, ko so osvojili naslov prvaka. In poglejte zdaj razpoloženje v javnosti. Kar naenkrat se na neki način košarka po malem prebuja, povečalo se je zanimanje ljudi, pokroviteljev, mladih…« pravi Vilfan, ki brez kančka dvoma poudari, da bi bila močna, dobra in evropska Olimpija pravi vlečni konj, ki bi slovensko klubsko košarko lahko potegnil iz brezna.

Nekdanji član Maribora, Olimpije, Jugoplastike in Partizana je v finalu državnega prvenstva užival, a znova poudaril, da je bilo prikazano trenutna realnost slovenske košarke. »Rogaška ni več presenečenje, saj je v slovenski ligi že nekaj časa določen dejavnik. Pri Olimpiji me je presenetil Gašper Okorn. Ko je prišel, se je namreč lovil. Vse skupaj ni kazalo najbolje, a kakor koli obrnemo, je to ekipo zmotiviral, kot je ni noben trener v zadnjih osmih letih.« Vilfan se je na koncu dotaknil še odločitve zveze, da bo v prihodnji sezoni v državnem prvenstvu sodelovalo deset klubov in ne več 12. Pravi, da je treba biti v tem primeru fleksibilen. »Če ocenimo, da je trenutna kakovost preslaba za 12 klubov, je prav, da se odločimo za deset. A če se čez leto, dve ali tri pojavita denimo še dva močna kluba, jima ne smemo zapirati vrat.«