Čeprav so se nogometaši Olimpije in Domžal uvrstili v kvalifikacije za evropsko ligo, bodo drevi v finalu slovenskega pokala na Bonifiki reševali sezono. Tretje mesto Olimpije in četrto Domžal je manj od ugleda klubov, pričakovanj navijačev, načrtov vodstev in denarnih vložkov. Glede na igralsko zasedbo sta oba kluba celo največji razočaranji spomladanskega dela. Po izkupičku točk na 15 tekmah sta v spodnjem delu, medtem ko so vrh zasedli Gorica (32 točk), Celje (28) in Maribor (27). Domžale (17 točk) so šele sedma ekipa pomladi, Olimpija je celo na predzadnjem, devetem mestu (14 točk), slabše so bile le Radomlje (4 točke).

V obeh taborih soglasno poudarjajo, da ligaški dosežki niso pomembni, saj je finale posebna tekma, na kateri bo odločala dnevna forma ali navdih posameznika. Tega se dobro zaveda trener Domžal Simon Rožman. Pred dvema letoma je prišel na finale na Bonifiko na čelu Celja kot slovenski podprvak z najbolj všečno igro v ligi ter igralcem za milijon evrov Benjaminom Verbičem, pa je izgubil proti Kopru, ki je le za pokal angažiral med sezono odstavljenega italijanskega trenerja Rodolfa Vanolija. Rožman je že napovedal, da bo tokrat igral zgolj na rezultat, potem ko so Domžalčani v zadnjem mesecu le dvakrat remizirali in trikrat izgubili.

Domžalčani so v letošnji sezoni le enkrat premagali Olimpijo in trikrat izgubili. »Negativen izkupiček na prvenstvih tekmah ne bo imel nobenega vpliva. Ob treh porazih so bile tudi sodniške napake tiste, ki so preprečile, da bi se tekma razvila v našo korist. To je posebna tekma po pomembnosti in še ob koncu sezone. Pričakujem, da smo se iz slabih izkušenj naučilo toliko, da bomo prelomne trenutke tekme obrnili v svojo korist. Od fantov zahtevam ubijalski instinkt pri realizaciji priložnosti, sicer nimamo možnosti za zmago. Naš sistem igre bo takšen, da bomo slavili. Zmaga je edini imperativ. Ker se je Olimpija v zadnjem času dvignila, saj ima njena igra rep in glavo, bomo morali za zmago odigrati popolno tekmo. Verjamem, da smo glede na formo, vzdušje in energijo tega sposobni,« je bil samozavesten 34-letni trener Domžal Simon Rožman.

Pred Olimpijo je tekma, s katero lahko reši sezono, a dogajanje v klubu je daleč od tega, da bi bili vsi v njem osredotočeni in živeli za drevišnji vrhunec na Bonifiki. Trener Safet Hadžić ni imun za vse govorice, da bo v naslednji sezoni na klop Olimpije sedel Hrvat Igor Biščan. Kot profesionalec bo Hadžić ekipo seveda pripravil še za zadnjo tekmo na klopi Olimpije. »To je takšna tekma, ki jo morajo fantje, če so iz pravega testa, zmagati tudi brez trenerja,« je slikovit Safet Hadžić. Tokrat bo stavil na izkušene nogometaše, mnogi med njimi bodo verjetno zadnjič oblekli zeleni dres. »Verjamem v svoje fante, spoštujem Domžale, saj imajo kar štiri reprezentante, kar je potrditev kakovostne zasedbe. Pričakujem, da bomo pred velikim številom naših navijačev dvignili pokal,« je dodal Hadžić.

Slovenski klubi se z nostalgijo spominjajo časov, ko je služba za marketing Nogometne zveze Slovenije našla pokrovitelja tekmovanja, ki je prispeval lepe denarne nagrade, ki sta jih dobila celo poraženca v polfinalu. V zlatih časih, ko so bile v NZS še stare sile, je zmagovalec poleg pokala prejel še ček za 20.000 evrov, poraženec pa za 10.000 evrov.

Dogajanje v Kopru se bo začelo že ob 16. uri, ko se bosta v finalu pokala za ženske pomerili ekipi Beltincev in Rudarja Škale. Ob 18. uri bo finale mladinskega pokala med Bravom in Mariborom. Članski finale med Domžalami in Olimpijo, ki se bo začel ob 20.30, bo sodil Slavko Vinčić iz Maribora. Če po 90 minutah ne bo zmagovalca, bosta ekipi igrali podaljšek dvakrat po 15 minut, in če vedno ne bo odločitve, bosta streljali kazenske strele.

Verjetni postavi – Domžale: Milić, Širok, Blažič, Dobrovoljc, Balkovec, Husmani, Vetrih, Majer, Repas, Franjić, Firer. Olimpija: Vodišek, Klinar, Mitrović, Zarifović, Štiglec, Cretu, Miškić, Kirm, Boateng, Benko, Abass. Naš namig: 1.