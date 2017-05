Razpoke

Le dober mesec po francoskih volitvah, ki naj bi razblinile vse strahove v Evropi in pokazale pot v svetlo prihodnost, se v navidezno mirnem svetu (in trgih) kažejo prve razpoke, prvi črni oblaki na obzorju. Srečanje predstavnikov sedmih industrijsko najbolj razvitih držav na Siciliji prejšnji konec tedna ni bilo najbolj uspešno. Z vidika preostalih udeležencev je Trump kot predstavnik ZDA preveč soliral. To je spodbudilo Merklovo, da je presenetljivo napovedala, da se mora Evropa v prihodnosti zanesti predvsem nase. Ideja nemške lokomotive je obudila nelagodje predvsem v srednji Evropi, kjer je spomin na nacizem najbolj živ. Za zdaj sicer na trge ta napoved nima prevelikega vpliva predvsem zato, ker se osredotočajo na odlične gospodarske podatke v Evropi, bodo pa priplavali na površje, ko ekonomski podatki ne bodo tako rožnati. Zadnji ekonomski kazalci namreč kažejo na najmočnejšo gospodarsko rast po finančni krizi, vse močnejšo rast pa imajo tudi nekdanji evropski bolniki, kot so Španija, Italija ali Portugalska. Optimizem nemške industrije je dosegel celo nov rekord in presegel vrednosti iz časov združevanja obeh Nemčij (1991), zato je tudi nemški borzni indeks DAX na rekordnih vrednostih.