Pri organizaciji so moči združili v Četrtni skupnosti Golovec, združenju mladih, staršev in otrok Sezam ter v javnem zavodu Mladi zmaji in Delavnici konceptov. Prvi od štirih dogodkov je na ploščadi pred Osnovno šolo Karla Destovnika Kajuha pod imenom Dan igre potekal minulo sredo. Obiskovalci so obujali spomine na skoraj pozabljene igre z dvorišča. Že v ponedeljek bo pri domu starejših občanov Moste-Polje čas za drugi festivalski dan z naslovom Dan okolja, 21. junija bo na promenadi na Jakčevi ulici potekal Dan glasbe, od 6. do 7. julija pa bo med Ulico Angelce Ocepkove in Ulico Vide Janežičeve čas za Dan športa.