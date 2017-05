Med 8. in 18. uro bodo tako člani društva pred ljubljanskim centrom Interspar na Viču zbirali star papir, opremo in hrano za živali, zamaške ter odpadne originalne kartuše. Prostovoljci bodo ob starem papirju, odpadnih kartušah in plastičnih zamaških zbirali tudi odeje, rjuhe, brisače, posodice, igrače, povodce, ovratnice, oprsnice, plenične podloge, mleko za mačje in pasje mladiče, hrano za pse in mačke, sredstva za zatiranje notranjih in zunanjih zajedavcev, razkužila, rokavice za enkratno uporabo, sanitetni material in zdravila za živali. Mimoidoči se bodo lahko ustavili pri stojnici, kjer bo vsak nakup dobrodelen, ob 17. uri pa bo potekalo tudi brezplačno predavanje o pasji telesni govorici. Del zbranih sredstev bodo namenili Zavetišču Horjul in Zavodu SVSP, ki izvaja sterilizacije in kastracije nikogaršnjih živali v tujini.