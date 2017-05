»Enako pomembno kot urejanje vrtičkov je tudi usposabljanje vrtičkarjev za pridelavo zelenjave, saj vrtičkarji na občinskih vrtičkih vrtnarijo ekološko,« so na občini pojasnili odločitev, da uredijo učni zelenjavni vrt. Ta se razvija postopoma in vzporedno z obveznostmi, ki jih imajo vrtičkarji na svojih gredicah v določenem obdobju sezone. Ko je denimo vreme primerno, na šolskem vrtu posejejo solato in druge vrtičkarje obvestijo, katere vrste solate so primerne za sajenje in kako to narediti. Že danes ob 17. uri bodo tako novega znanja in napotkov željni vrtičkarji lahko prisluhnili predavanju o zeliščnem vrtu, jutri ob 17. uri pa bodo na Rakovi jelši lahko dobili koristne informacije o škodljivcih in boleznih na vrtu.