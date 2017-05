Šipon je dobil 95 točk, s tem pa tudi naziv najboljše slovensko belo vino. »Vse grozdje prihaja iz prav posebnega 34 let starega vinograda, ki smo ga namensko izbrali posebej za to vino. Omogoča nam idealne pogoje, da lahko v vinu izrazimo naš edinstven terroir ter vso pestrost vonja in okusa, ki jo premore sorta šipon. Vsej liniji Seven Numbers posvečamo izjemno pozornost, vse od vinograda do dela v kleti, kjer z modernim pristopom nadgrajujemo tradicijo vinarske proizvodnje,« je priznanje komentiral glavni enolog kleti Mitja Herga.