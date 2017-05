Narejeno je iz čiste volne. Da bi dokazali, da na njihovih spodnjicah res lahko raste zelenjava, so svoje kupce prosili, da jim vrnejo stare spodnjice in športno perilo. To so kompostirali, kompost pa uporabili za gnojenje vrta, na katerem gojijo zelenjavo za svojo restavracijo, v kateri pripravljajo le vrhunsko sezonsko ekološko pridelano hrano. Kompost iz spodnjic pa tudi prodajajo v vrečah. S tem so želeli dokazati, ne le da so njihove spodnjice popolnoma naravne, temveč tudi, kako se lahko reciklira stara obleka.