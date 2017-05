»Slovenija svoje zaveze spoštuje in tudi sam kot predsednik vlade menim, da jih mora spoštovati,« je dejal Cerar. »Ko spoštujemo zaveze do Bruslja, vedno znova izrazim zelo jasno pričakovanje: da ne moremo in ne smemo prodati NLB na način, ki bi spet oškodoval naše davkoplačevalce, ki so v to banko vložili ogromno sredstev, da smo jo dokapitalizirali, reševali. Zato je ta zaveza še toliko bolj boleča,« pravi Cerar.

Potrdil je, da je ministrica za finance Mateja Vraničar Erman ponudila svoj odstop. »Vendar sem ocenil, da za odstop ni bilo nobene podlage, kajti ministrica za to, da je postopala v skladu z zavezami in oblikovala neke predloge, ni niti subjektivno niti objektivno odgovorna,« je dejal in dodal, da je Vraničar Ermanova skrben varuh in upravljalec javnih financ, zato uživa njegovo podporo.

»Ponujeni odstop je samo dokaz tega, da je načelna pri svojem delovanju in da se zaveda, kako pomembni so ti procesi, ki zadevajo NLB,« pravi Cerar.