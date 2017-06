Ključni koraki priprave rižote:

- uporabite pravo vrsto riža: uporabite riž za rižote, Arborio je prava izbira

- za osnovo na olju prepražite čebulo: uporabite mlado čebulo/šalotko/čebulo …

- na zmehčani, a ne obarvani ali zažgani čebuli prepražite riž: riž naj se napije olja in čebule in zadiši po lešnikih

po želji uporabite vino: glede na izbiro zelenjave naj bo vino belo ali rdeče

- riž skuhajte postopoma: rižu postopoma dodajajte tekočino, najprej eno zajemalko in ko riž popije vso tekočino, še eno zajemalko, vse dokler se riž ne skuha

- dodajte zelenjavo po izbiri in glede na sezono: zelenjavo narežite na koščke, jo sesekljajte, naribajte in umešajte v rižoto: glede na trdoto zelenjave jo umešajte prej ali kasneje

rižoto po želji naredite kremasto z maslom ali parmezanom

- rižoto po potrebi osvežite z limoninim sokom

rižoto odišavite s svežimi dišavnicami: skombinirajte jih z izbrano zelenjavo

- rižota naj ne bo presuha in tudi ne pretekoča: mora biti kremasta, da spolzi z žlice, če žlico rižote nagnete

- rižoto postrezite takoj: če rižota stoji, riž popije vso tekočino in rižota postane presuha.

Današnji recept je recept za osnovno rdečo kremno rižoto, ki jo po želji lahko še obogatite in tudi poenostavite. Zeleno bučko lahko nakockate ali naribate in dodate že med kuhanjem. Dodajte še malo sveže - pozimi pa zamrznjene - špinače. Rižoto naredite morsko in malo pred koncem kuhanja dodajte kozice ali gambere.

V rižoto lahko umešate doma pripravljeno paradižnikovo kašo, seveda pa lahko uporabite tudi kupljeno. Tako boste takšno rižoto lahko jedli tudi v mrzlih zimskih dneh. Le z zamrznjeno zelenjavo - dodajte pest zamrznjenega graha ali pa kocko ali dve zamrznjene špinače. V rižoto sodi tudi cvetača ali pa brokoli, tudi stročji fižol.

Možnosti je nešteto in vse so dobre!

Sedaj pa brž pripravite to rižoto in dober tek!

RECEPT

SESTAVINE (za 2 osebi)

2 žlički (ghee) masla

1/2 čebule

2 stroka česna

180 g riža za rižote

nekaj žlic belega vina

3 sveži paradižniki

1 l zelenjavne jušne osnove

sol

poper

(olivno) olje

1 zelena bučka

1 šopek špargljev

nekaj lističev sveže bazilike

PRIPRAVA

Žličko masla stopite v kozici, potem pa na njem zmehčajte sesekljano čebulo. Ko se zmehča – približno 2 minuti bo trajalo – dodajte sesekljan česen in premešajte. Ko česen zadiši, dodajte riž in premešajte ter kuhajte nekaj minut, da zadiši po lešnikih. Potem pa dodajte vino in kuhajte, da alkohol izpari.

Dva paradižnika zmešajte v mešalniku, potem pa dobljeno paradižnikovo kremo umešajte v riž. Ko se pokuha, začnite dodajati jušno osnovo. Na enkrat dodajte 1 zajemalko in premešajte. Ko riž popije vso tekočino, dodajte naslednjo zajemalko in tako naprej, dokler se riž ne skuha.

Bučko in šparglje narežite na kolute in koščke. Vse dajte na krožnik, posolite in popoprajte ter pokapajte z olivnim oljem in vse z rokami vtrite v zelenjavo. Zelenjavo popecite na (rebrasti) ponvi – dodatnega olja ni treba dodajati – na obeh straneh, približno 3 minute na stran.

Preostali paradižnik narežite na koščke. Umešajte ga v rižoto, jo poskusite in dosolite, če je potrebno ter malo popoprajte, potem pa dodajte še preostalo maslo.

Rižoto – ta naj bo kremasta in nikakor presuha, preveč tekoča pa tudi ne – servirajte na krožnik. Nanjo razporedi bučke in šparglje ter okrasite s svežo baziliko ter takoj postrezite.