»Naše delo je, da vsak teden menjujemo lokacije in se privajamo na drugačne razmere. A verjemite mi, da je to izjemno težka naloga. Vesel sem, da sem zmagal v treh nizih,« je po zmagi s 6:1, 7:6 (6), 6:3 proti Slovaku Josefu Kovaliku povedal Stan Wawrinka.

»V Ženevi sem izgubil veliko energije, saj sem želel zmagati na domačem turnirju ter si dokazati, da sem še vedno dober na pesku. Najtežje je, ko konec tedna osvojiš turnir, čez dva do tri dni pa te na novi lokaciji v drugačnih razmerah čaka motiviran tekmec. Pomembno je, da se ne obremenjuješ, če ne gre vse po maslu, saj lahko praviloma v prvem krogu zmagaš tudi z ne najboljšo igro, medtem ko je to v zaključnih dvobojih praktično nemogoče,« je zmagoviti recept po dveh urah boja opisal Wawrinka. »Stan the Man« je navdušil v drugem nizu, ko je v podaljšani igri na neverjeten način ubranil tri zaključne žogice Kovalika in pripeljal dvoboj v mirne vode.

Roland Garros je postregel tudi s prvim večjim presenečenjem. Že v uvodnem krogu je izpadel Aleksander Zverev. Zmagovalec turnirja serije masters v Rimu je priznal premoč 33-letnemu španskemu mojstru Fernandu Verdascu. Tekmeca sta dvoboj prekinila v ponedeljek, danes pa je bolje startal Zverev, ki je prvi odvzel tekmecu servis. Ko je Verdasco ogrel levico, je zlahka ugnal desetega igralca sveta in devetega nosilca.

Za Su-Wei Hsieh pred Parizom ni slišalo veliko ljubiteljev tenisa. Tajvanka, 109. igralka sveta, je danes premagala osmo igralko sveta Johanno Konta, sedmo nosilko pariškega turnirja. Po uspehu kariere je simpatično dejala, da je sicer prvič doživela občutek, kako je premagati nasprotnico iz elitne svetovne deseterice, ter da bi se z lahkoto navadila na takšno poplavo čustev.

Prvi igralec sveta Andy Murray je sicer proti Andreju Kuznjecovu izgubil niz, v nadaljevanju pa strl odpor neugodnega Rusa. Poleg Murrayja je britanski tisk polnil tudi Aljaž Bedene, ki je novinarjem BBC zaupal, da je njegova velika želja nastop na olimpijskih igrah. Po veljavnih kriterijih je njegov cilj uresničljiv le pod slovensko zastavo. Še prej se bo Ljubljančan z britanskim potnim listom danes v drugem krogu pozno popoldne pomeril s Čehom Jirijem Veselyjem.