V uvodnem dvoboju Rolanda Garrosa je škot premagal Rusa Andreja Kuznjecova s 6:4, 4:6, 6:2 in 6:0, v drugem pa se bo pomeril s Slovakom Martiomn Kližanom. »Lansko leto je bilo zame izvrstno, saj v Parizu še nikoli prej nisem igral tako dobro. Vsako leto se vrnem in skušam zaigrati še za odtenek bolje. Na Pariz me vežejo lepi spomini. Lani sem se tu uvrstil v finale, zato bom podobno poskušal doseči tudi letos,« je po zmagi dejal Murray.

Uspešen je bil tudi osmi nosilec, Japonec Kei Nišikori, ki je s 4:6, 6:1, 6:4 in 6:4 izločil Avstralca Thanasija Kokkinakisa prav tako pa se je zmage razveselil tretji nosilec, Švicar Stan Wawrinka, ki je s 6:2, 7:6 (6), 6:3 ugnal Slovaka Jozefa Kovalika.

So se pa načrti izjalovili enemu od tihih favoritov za pariško zmago, devetopostavljenemu Nemcu Alexandru Zverevu. Dvajsetletnik je bil nemočen proti Špancu Fernadu Verdascu, ki je zmagal s 6:4, 3:6, 6:4, 6:2. »Igral sem absolutno zanič. Toda ni konec sveta,« se je po dvoboju tolažil Zverev.

V ženskem delu turnirja se je poslovila sedmopostavljena Britanka Johanna Konta. Z 1:6, 7:6 (2) in 6:4 jo je ugnala 31-letna Hsieh Su-Wei, sicer specialistka za dvojice, ki je med drugim v Franciji v tej konkurenci slavila zmago leta 2014 skupaj s Kitajko Peng Shuai. Za v Parizu živečo Tajvanko, sicer 109. igralko na lestvici WTA, je bila to sploh prva zmaga nad igralko iz najboljše deseterice in druga na Rolandu Garrosu.