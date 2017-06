Vsak ima svoje želje in predstave o tem, kaj je in udobje in ugodje bivanja. Kljub temu, da je bila vila, zgrajena leta 2007 po načrtih arhitekturnega biroja Ravnikar Potokar, v odličnem stanju, se je investitor odločil za temeljito prenovo interjerja, posodobitev fasade in ureditev okolice. Skupaj z arhitekti Studia AB so zasnovali bivalno okolje po meri družine.

Na strmem pobočju nad jezerom Hiša stoji na strmem pobočju nad jezerom, kar je omogočilo dinamično in odprto zasnovo objekta. Na delno vkopano klet je naslonjeno pritličje, ki se zaradi padca terena od njega odlepi in »lebdi« proti jezeru. Ko se vili približamo z zadnje strani, že z dvorišča ujamemo uokvirjene poglede na Bled skozi prosojno pritličje. Velika vhodna vrata nas vodijo v kar 106 kvadratnih metrov velik odprt bivalni prostor s kuhinjo in jedilnico, kjer je razen manjših poudarkov – velike kamnite jedilne mize, velikoformatnih keramičnih oblog ter v tapete in kamen oblečenega kamina – nedvomni glavni igralec čudovit razgled.

Prečiščeni bivalni prostori Izčiščeni dnevno-bivalni prostori pa so pravo nasprotje bogatejše opremljenim prostorom v nadstropju ter kleti. Klet, v kateri sta bili prej večja telovadnica in garaža, je bila preurejena v dve ločeni enoti: apartma za starejšega sina z neposrednim izhodom na zelenico ter serijo večnamenskih prostorov za preživljanje prostega časa, kjer lahko stanovalci odigrajo partijo malega nogometa ali biljarda, skočijo v savno ali masažno kad ali pa se oprhajo v kopalnici z razgledom na Blejsko jezero. Bogate tapete, kamnita obloga v kopalnici in skrbno izbrana dekoracija odražajo značaj in osebni slog lastnikov.