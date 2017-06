Za začetek se morate zavedati, da trampolin ni kot napihljiv elastični grad, v katerem lahko otroci brezskrbno skačejo v vse smeri skupaj s prijatelji. Na trampolinu namreč ne bi smelo hkrati skakati več oseb, saj lahko hitro pride do nesreče (platno se strga), v kateri je bolj ogrožena tista oseba, ki tehta manj. Zaradi tega je ključnega pomena, da skakanje otrok po trampolinu ves čas nadzira odrasla oseba.

Otrokom postavite pravila

Na trampolinu lahko pride do številnih telesnih poškodb, od poškodb rok, nog in obraza do resnejših poškodb hrbtenice. Preden najmlajše spustite na to igralo, jim predstavite nekaj osnovnih pravil. Poleg tega, da je lahko hkrati na trampolinu le ena oseba, jim zapovejte, da ne smejo izvajati nobenih prevratov nazaj ali drugih zahtevnih gibov, ki najhitreje privedejo do hujših poškodb. S trampolina nikoli ne bi smeli skočiti, ampak sestopiti brez skoka. Otroci se morajo zavedati nevarnosti in tveganj, če igrala ne uporabljajo pravilno. Če dvomijo v predstavljena pravila, jim natančno razložite, zakaj so ta potrebna; obenem pa naj odstranijo vse ogrlice, zapestnice in drug nakit, ki predstavlja tveganje za poškodbe.