Potem ko je bil 17. maja letos kot priča zaslišan vodja oddelka za organizirano kriminaliteto na Policijski upravi (PU) Celje Boštjan Hmelak, sta bila danes zaslišana še kriminalista Jure Turk in Matjaž Lauko, za katera je Hmelak na zaslišanju navedel, da ju je po klicu vodje okrožnega državnega tožilstva v Celju Ivana Žaberla poslal k njemu 4. julija 2012. Takrat sta namreč na tožilstvo ovadbo zoper Voduška in Stanislava Gaberca zaradi poskusa izsiljevanja podala takratni predsednik uprave Uniorja Gorazd Korošec in direktor družbe Rhydcon Vinko Stiplovšek, z njima pa je bil tudi odvetnik Jožko Gregorovič.

A kriminalist Jure Turk je na današnjem zaslišanju povedal, da on ni bil na tožilstvu 4. julija 2012, bil pa je navzoč pri sprejemu zapisnika dva dni kasneje, 6. julija, ko je na PU Celje Gregorovič dopolnil ovadbo.

Najprej predvajali neme video posnetke Zaradi nejasnosti v izpovedbah je odvetnica Anita Peček v imenu obrambe danes sodišču predlagala, da zasliši še vodjo celjskega okrožnega državnega tožilstva Žaberla. Sodišče o tem dokaznem predlogu še ni odločilo, je pa tožilka slovenjgraškega okrožnega državnega tožilstva Natalija Pogorevc Mlakar dejala, da zaslišanje Žaberla ni potrebno. Poleg zaslišanj kriminalistov pa so danes na sodišču predvajali najprej krajše neme in na skrivaj narejene policijske video posnetke dveh srečanj Voduška in tajnega policijskega delavca Rudija na Trojanah 10. in 12. julija 2012, nato pa tudi daljše prisluhe srečanja, ki je bilo 10. julija, medtem ko je poslušanje preostalih prisluhov predvideno na nadaljevanju glavne obravnave 21. junija.

Vodušek hotel forenzično analizo posnetkov Še pred predvajanjem prisluhov pa je Vodušek dejal, da je pred kratkim skupaj s strokovnjaki poslušal celotne prisluhe in ugotovil, da je na nekaterih delih popačen glas, ki ga sam ne prepoznava kot svoj glas, zato je predlagal, da se pred poslušanjem prisluhov opravi forenzična analiza prisluhov, da se ugotovi, komu pripada glas. Poleg tega so prisluhi na nekaterih mestih napačno prepisani v spis, je opozoril Vodušek, ki je pred predvajanjem prisluhov nato še večkrat ponovil predlog za forenzično analizo. "Kakšen je smisel izvajanja dokazov, če trdim, da na navedenih posnetkih ni moj glas," je vztrajal Vodušek, sodnica Valerija Matvos-Jeromel pa je odgovorila, da bo senat o tem lahko odločil šele po tistem, ko bo končal s poslušanjem prisluhov.