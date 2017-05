Delničarji Zavarovalnice Triglav so danes soglašali, da se Mariu Gobbu, zaposlenem v svetovalnem podjetju Access Corporate Finance Partners iz Londona, zaupa še en štiriletni mandat člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala. Družbo mu bodo delali Nataša Damjanovič iz Abanke, Žiga Škerjanec iz SDH, Andrej Andoljšek iz Gorenjske banke in nekdanji predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, zdaj pa upokojenec Milan Tomaževič. Zadnji štirje bodo tako nadomestili dosedanje člane nadzornega sveta Dubravka Štimca, Gregorja Roka Kastelica, Rajka Stankovića in Matijo Blažiča. Slednjim se mandat izteče 12. junija.

Izplačalo se bo za 56,8 milijonov evrov dividend Obstoječi nadzorniki in člani uprave so na skupščini dobili razrešnico, prav tako so delničarji soglašali, da se od 82,4 milijona evrov bilančnega dobička za leto 2016 nameni za izplačilo dividend 56,8 milijona evrov. O preostalih 25,6 milijona evrov se bo odločalo v naslednjih letih. Dividenda na delnico tako znaša 2,50 evra bruto na delnico, kar je enako kot lani. Prejeli jih bodo delničarji, ki bodo 15. junija vpisani v delniško knjigo.