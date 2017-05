Salon je dokaz skladnosti dizajna in funkcionalnosti, saj omogoča predstavitev oblikovnih rešitev z razlago funkcij, ki se skrivajo za površino. Prav tako pa omogoča tudi osebno strokovno svetovanje. Razprostira se na površini 135 kvadratnih metrov in je namenjen tako zasebnim kupcem kot arhitektom in projektantom. Na enem mestu povezuje proizvajalca, arhitekta, inštalaterja in uporabnika. Tu lahko uporabniki ali arhitekti na enem mestu vidijo izdelke in tehnologije v različnih izvedbah in barvah ter tudi preizkusijo njihovo delovanje.

Geberit je v svojem poslovnem prostoru v Ljubljani doslej že imel prostor, namenjen predstavitvi izdelkov, ki pa je bil zelo tehnično usmerjen in namenjen v prvi vrsti inštalaterjem. Ker pa po strokovne nasvete prihajajo tudi končni kupci, ki želijo videti izdelke, so se v podjetju odločili za lasten salon. Tu lahko kupci vidijo vse serije aktivirnih tipk v vseh barvnih različicah na enem mestu. Na ogled so tudi vsi odtoki za pršne prostore, pršne straniščne školjke in rešitve za javne prostore iz Geberitove ponudbe. V salonu so glede na sklope izdelkov narejeni posamezni moduli, ki predstavljajo bodisi posamezne oblikovne linije bodisi skupine izdelkov za posebne namene, kot na primer program za gibalno ovirane osebe in program za vrtce in šole.