Za pospravljanje si vzemite dovolj časa, denimo ves konec tedna. In naj bo tiste dni suho vreme, saj boste morali kako stvar nesti tudi ven, na plano. Saj si ne želite, da bi morali pospravljati premočene škatle, kajne?

Pokličite pomočnike Dela se raje ne lotite sami, saj gre za kar precejšen zalogaj, še posebno če garaže niste uredili že nekaj let. Poprosite za pomoč družinske člane, ki prav tako prispevajo h kopičenju krame v njej, ali ustrežljive prijatelje. Uslugo jim vrnite, ko bodo potrebovali dodatne delovne roke. Pripravite načrt pospravljanja in z njim seznanite svoje pomagače ter jih usmerjajte od začetka do konca. Pozor! To seveda ne pomeni, da sedite zraven s pivom v roki in ne delate nič!

Razvrstite stvari Najprej vse spravljene stvari razvrstite. Običajne kategorije nabirajoče se krame so predmeti za reciklažo, športna in rekreacijska oprema, oprema za kampiranje, avtomobilski deli in pripomočki, sezonska dekoracija, vrtno orodje in delovno orodje. Tem lahko dodate še prtljago in pripomočke za pleskanje. Razvrščene stvari dajte začasno v kartonske škatle, nato pa jih razporedite v plastične zabojčke (tu bodo varni pred vlago in otroškimi ročicami), opremljene z napisi o vsebini. Zabojčkov ne kupujte vnaprej, ampak šele potem, ko boste videli, koliko jih potrebujete in kako veliki naj bodo.

Kramo podarite ali zavrzite Zavrzite ali podarite predmete, ki ne sodijo v nobeno od kategorij ali pa sploh ne veste več, čemu služijo. Če pa gre za stvari, ki jih po vašem mnenju nujno potrebujete, jih dodelite v najbolj podobno skupino, ali jih spravite na vidno mesto. Še nasvet: garažo boste lažje pospravili, če prej uredite stanovanjski del hiše in razmislite, ali lahko katerega od predmetov, denimo prtljago, pospravite v hišno shrambo.

Na dosegu rok Določite, kam boste postavili posamezne škatle s shranjenimi stvarmi, pri čemer upoštevajte, kako pogosto jih potrebujete, in prostor, ki je na voljo. Predmeti, ki ste jih namenili za recikliranje, naj bodo denimo v bližini izhoda iz garaže v hišo, orodje pa v neposredni bližini delovnega pulta, če ga imate. Tudi druge predmete, ki jih redno uporabljajte, dajte na dosegljivo mesto, denimo na police v dosegu rok. Opremo, ki jo potrebujete le nekajkrat ali samo enkrat na leto, kot je na primer tista za kampiranje, pa spravite na višja mesta – na zgornje police ali na vrh omaric.

Izkoristite ves prostor Kadar so v garaži police, viseče omarice ali drugi elementi za shranjevanje, denimo obešalna stena za orodje, ste na konju, saj vam ni treba drugega, kot da razvrščene predmete tja odložite. Kadar pa shranjevalnega prostora ni dovolj in ste stvari že doslej kopičili v škatlah ali prosto na tleh, je nujno, da se odpravite v trgovski center in tam pogledate za primernimi elementi. Izkoristite vertikalni prostor (prazne stene) s shranjevalnimi sistemi, primernimi posebej za garaže, na katerih lahko hranite športno opremo in orodje. Če je garaža dovolj visoka, izkoristite še prostor pod stropom: nanj obesite močne police, kjer lahko hranite manjkrat rabljene predmete.