Pojasnila je, da je zakon plod dolgega dela in je večinoma usklajen s civilno športno sfero, soglasno ga je podprl strokovni svet za šport, dobil je pozitivno mnenje Olimpijskega komiteja Slovenije, prestal je tudi tudi obravnavo na pristojnem odboru DZ.

Omejitve plačljivih prestopov za mlade

Nov zakon ureja področje izobraževanja, uvaja varuha športnikovih pravic, ki sicer že deluje, ureja prestope športnikov iz kluba v klub v želji, da bi imel otroci in tudi aktivni športniki možnost nadaljevanja ukvarjanja s športom brez dodatnih bremen za starše, zato se po predlogu do 15. leta ne bi zaračunavali prestopi in tudi ne za amaterske športnike.

Zaposlovanje športnikov iz nekaj dosedanjih ministrstev bo urejeno za celotni javni sektor in tudi za lokalne skupnost ter tudi za športnike invalide. Športne organizacije bodo lahko po navedbah pristojnega ministrstva, če bo zakon sprejet, sredstva na lokalni in državni ravni dobile neposredno po sprejetju proračuna.

Določbe zakona, ki določajo, kaj je delavno razmerje, ker je športno področje specifično, so naletele na največjo kritiko sindikata in so jih v drugi obravnavi opozicijski poslanci, predvsem SDS in ZL, najbolj kritizirali, vendar njihovi amandmaji niso bili sprejeti.