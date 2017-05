Ovadbam botrujejo sumi, da je Moja delnica, ki jo je lastniško obvladoval Branko Šušterič z družino, denar vlagateljev brez njihove vednosti in brez pravil uporabila za zasebne posle. Kot poroča Siol.net, je šlo za sredstva strank, ki jih je Moja delnica hranila v tujini. Izkoristili naj bi jih kot zavarovanje in vzvod pri pridobitvi dodatnega denarja. Načrte jim je naposled prekrižala kriza, potrebnega denarja za pokrivanje izgub pa niso imeli, še pišejo pri portalu.

Kdo je ovaden, za zdaj ni znano. Po neuradnih informacijah Siol.net je med njimi tudi Branko Šušterič, ki naj bi prek povezanih podjetij vlekel vse niti v Moji delnici.

Že pred izbruhom afere prepisovali premoženje

Ko je Moja delnica zašla v hude težave, je vajeti v njej prevzela Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Na ATVP so Moji delnici zaradi ugotovljenih kršitev izrekli več nadzornih ukrepov, zoper njene odgovorne osebe pa so na tožilstvo vložili kazensko ovadbo. Šušterič pri tem trdi, da je bil on tisti, ki je zamenjal nekdanje vodstvo Moje delnice in pristojne opozoril na sume nepravilnosti v borzni hiši, nadaljuje portal.

Pri Siolu pišejo, da nekatera Šušteršičeva dejanja kažejo drugačno sliko. On in člani nekdanjega vodstva Moje delnice naj bi le nekaj tednov pred izbruhom afere v javnosti svoje premoženje začeli prepisovati na najbližje ter ga s tem poskušali rešiti pred upniki in morebitnimi odškodninskimi tožbami.