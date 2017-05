Pingvini so že v prvi tretjini pokazali, kdo je gospodar PPG Paints Arene. Ob koncu prvega dela so povedli že s 3:0, potem ko je Nashville doživel štiriminutni mrk. Prvi zadetek je padel v 16. minuti, ko je bil ob igralcu več na ledu natančen Rus Jevgenij Malkin, nato je po dobri minuti mrežo zatresel še Conor Sheary, 17 sekund pred koncem tretjine pa je bil uspešen še Nick Bonino.

Nashville je v drugi tretjini strnil vrste ter v 29. minuti znižal na 1:3, ob igralcu več je bil uspešen Ryan Ellis. Nato je sledil popoln napad predatorjev, ki so se vrnili v tretjini tretjini in izenačili 3:3, zadela sta Colton Sissons (power play) in Frederic Gaudreau. Pittsburgh pa se ni predal in je le prišel do zmage in vodstva v finalni seriji na štiri zmage. Jake Guentzel in Bonino sta bila tista, ki sta pingvinom priborila odločilna zadetka za končni izid 5:3.

»Vemo, da moramo biti boljši, kajti so nas nadigrali v vseh pogledih igre v precejšnjem delu tekme,« je dejal strateg pingvinov Mike Sullivan. »So zmagali, čeprav bi se lahko tekma tudi drugače zasukala,« je dejal trenerjev Nashvilla Peter Laviolette.

Zanimivo je, da so hokejisti Pittsburgha proti nasprotnim vratom le dvanajstkrat streljali, je pa bilo pet od teh strelov uspešnih. Dvanajst strelov na gol na tekmi je najmanj s strani zmagovitega moštva v finalu lige NHL.

Ekipi igrata na štiri zmage, druga tekma pa bo v noči iz srede na četrtek po našem času, in sicer znova v Pittsburghu.