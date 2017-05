V 84. letu je v bolnišnici zaradi možganskega tumorja umrl nekdanji razvpiti panamski diktator Manuel Noriega. Mnogim se je vtisnil v spomin, ko je tik pred ameriškim vojaškim posredovanjem leta 1989 pogumno mahal z mačeto. Ameriški senat ga je tedaj označil za eno največjih napak ameriške zunanje politike, kajti Noriega je po tistem, ko je dobil vzvode oblasti s podporo ZDA in kot tajni agent Cie začel tesno sodelovati tudi s kubanskim voditeljem Fidelom Castrom, članom razvpitega medelinskega kartela Pabla Escobarja pa je panamska država pomagala pri pošiljanju mamil v Združene države.

Noriega je izhajal je iz skromnih razmer in kot edina možnost za socialni dvig se mu je ponujala oficirska kariera. Dobil je štipendijo za študij na vojaški akademiji v Peruju in že tam ga je v 50. letih rekrutirala Cia. Leta 1968 je podprl državni udar Omarja Torrijosa , ta ga je nato imenoval za vodjo vojaške obveščevalne službe. S tega položaja je ne le ustrahoval opozicijske politike, ampak tudi brezobzirno krepil svojo moč v državi. Menda je že v 70. letih sodeloval z narkokarteli. Torrijos je leta 1981 umrl v skrivnostni letalski nesreči in nekateri trdijo, da je svojega zaščitnika dal ubiti Noriega. Vsekakor je ta zatem postal dejanski gospodar Paname, saj je sam postavljal in odstavljal predsednike države.

Zaprt v ZDA, zaprt v Panami

Decembra 1989 je takratni predsednik George Bush starejši ukazal napad na Panamo in 20.000 ameriških vojakov je zelo hitro strlo odpor panamske vojske. Noriega se je zatekel na veleposlaništvo Vatikana, od koder je poskušal zbežati na Kubo, po dveh tednih obleganja pa se je predal. Prepeljali so ga na Florido, kjer so ga zaradi prekupčevanja z mamili obsodili na 40 let zapora. V zaporu je, kot je sam dejal, začel živeti v skladu s svetim pismom in zaradi vzornega vedenja so mu zaporno kazen znižali v največji možni meri. Leta 2010 so ga izročili Franciji, ki ga je preganjala zaradi pranja denarja, a mu je še leta 1987 podelila odlikovanje legije časti. Kmalu potem pa je bil izročen Panami, kjer so ga obsodili zaradi umorov enajstih opozicijskih politikov. Marca letos so ga operirali zaradi benignega možganskega tumorja. Zaradi zapletov je bil odtlej v komi in kritičnem stanju.