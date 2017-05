Ornamentalne trave slišimo, ko se premikajo, in se jih lahko dotikamo, užitne rastline so pogosto močnih barv in nas mamijo z okusi, pa tudi nekatere barvite in dišeče cvetlice so užitne. Sončnice prinašajo na vrt sončno barvo in užitna semena, ki privabljajo ptice z njihovim žgolenjem. Ko izbirate rastline za senzorični vrt, izbirajte tiste, ki vzbujajo več naših čutov.

Barvita lepota Vrt prvenstveno nagovarja naš vid. Skoraj neskončna je izbira cvetočih rastlin, ki nas očarajo s paleto različnih barv, od enoletnic do trajnic, od cvetočih grmičkov do grmovja. Listi prinašajo na vrt še dodaten vizualni element. Posebno sočnice (sukulenti) se odlikujejo z naborom barv – od zelenih do modrih do rumenih in oranžnih odtenkov. Tudi številne trajnice, ki obožujejo senco, so znane po svojem živahnem listju. Barve vnašajo na vrt tudi drevesa, še posebno jeseni, ko zažarijo v toplih odtenkih, nekatere vrste, kot je japonski javor, pa so barvite skozi vse leto. Seveda rastline niso edini elementi, ki krajini podarijo barvitost. Tudi barvni vrtni dodatki imajo enako vlogo, denimo pobarvana vrtna steza ali skulpture.

Dišeči prostor Dišeče rastline s svojimi vonjavami napolnijo vrtni prostor, zato naj bodo v vrhu prednostnega seznama, ko ustvarjate senzorični vrt. Priljubljene trajnice in plezalke, kot so vrtnice, lilije, jasmin, sivka in kovačnik, so znane po svojem vonju. Druge rastline, ki jih lahko prav tako uvedete na vrt, so citrusi, vijolice in čokoladna kozmeja. Nekatere rastline, denimo dišeče geranije, rožmarin in druga zelišča, posebno meta, ne oddajajo vonja, dokler ne zgnetemo njihovih listov. Posadite jih na tista mesta, kjer boste lahko preprosto segli po njih.

Rastline, ki jih slišimo Na vrtu običajno vlada tišina, a ga tudi slišimo, še posebno ko je vetrovno. Ornamentalne trave se premikajo v vetru, prav tako drevesno listje, celo koruza je lahko presenetljivo glasna, ko raste. Občasno lahko slišimo tudi semena: volčji bob in glicinija raztreseta semena tako, da jih »izstrelita«, zvok slednjih, ko udarijo ob tla, pa je lahko prav eksploziven. Zvok vode, najsi bo iz vodnjaka ali potočka, omogoči vsakemu vrtu spokojno kuliso, vetrni zvončki pa so še en zvočni dodatek v senzoričnem vrtu. In ne nazadnje, izberite rastline, ki privabljajo ptice ter uživajte v njihovem žvrgolenju, ko počivate.

Dotik narave Kar ne moremo, da se nekaterih rastlin ne bi dotaknili. Enoletni grm heliotrop, vodne trave, volnati čišljak, grmasti flomis in navadni rman so znani po svojih mehkih listih in cvetju. Ne omejite se samo na rastline, ki jih zlahka dosežete, ko ustvarjate vrt, ki nas navdihuje z dotikanjem. Tudi mah (v pokrajini ali zabojčku) nas vabi, da pogladimo njegovo žametno površino.