Odvetnik Franci Matoz in Bojan Požar sta na ustavno sodišče vložila pobudo za oceno ustavnosti zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju občine Hoče-Slivnica s predlogom za zadržanje zakona.

Gre za naložbo graške Magne Steyr, ki naj bi na tem območju sprva zgradila lakirnico. Požar je pojasnil, da sta z Matozom pobudo vložila v imenu treh kmetov z območja Hoč, ki so po tem zakonu neposredne tarče razlastitve, in v imenu Požara, ki je lastnik nepremičnine v občini Hoče-Slivnica.

Minister Zdravko Počivalšek je po vložitvi pobude za oceno ustavnosti izrazil upanje, da ta zakon v smislu razlastitev sploh ne bo potreben. Dogovore z lastniki zemljišč končujejo, prisluhnili so tudi civilni iniciativi, je dejal.

"Imamo posluh za vse, ki so dobronamerni, na koncu smo pristali na to, da se z nadomeščanjem kmetijskih zemljišč izognemo poseku gozda, nimamo pa posluha za tiste, ki po naročilu drugih z ljubljanskimi močvirniki rušijo ta projekt in želijo sesuti delovna mesta v Mariboru," je ob robu današnje investicijske konference v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije dejal minister za gospodarstvo in tehnološki razvoj.