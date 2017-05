Ko se odpravite na sprehod v naravo, še posebno v gozd, je zelo pomembna izbira oblačil. Oblecite dolge hlače in majice z dolgimi rokavi bele barve ter se pokrijte s čepico. Ko se vrnete, oblačila zunaj stresite, nato jih operite. Dobro preglejte vse dele telesa, da klopa, če ste ga prinesli s seboj, ne boste spregledali. Za zaščito pred temi neprijetnimi živalcami lahko uporabimo tudi naravna sredstva, ki so idealna za občutljivo in razdraženo kožo. Edina pomanjkljivost je, da jih moramo pogosteje nanašati, če želimo, da učinkujejo – na dve do štiri ure.

Eterično olje iglavcev in druga eterična olja Klopom iglavci ne dišijo, zato je eterično olje iglavcev odlična izbira. Nekaj kapljic pomešajte z jojobinim ali katerim drugim oljem, premešajte in nanesite na izpostavljene dele kože, preden se odpravite v naravo. Poleg eteričnega olja iglavcev lahko uporabite še olje citrusov, evkaliptusa, limonske trave, poprove mete, bazilike ali sivke. Če imate sivko doma, jo potrgajte in si jo spravite v žepe, z njo si natrite roke in oblačila, saj vonj te rastline klope odvrača.

Beli kis Tudi vonja kisa klopi ne marajo. Beli kis kanite na vato in namažite izpostavljene dele kože. To je tudi dober način, da se boste v poletnih mesecih znebili nadležnega mrčesa. Beli kis je odlično sredstvo tudi namesto mehčalca. Manjšo količino ga dodajte pri pranju. Na oblačilih ne pušča vonja in deluje nevtralno, vsekakor pa ga bodo klopi zaznali.