Dve leti in pol po razkritju sumov, da je profesorica s Fakultete za družbene vede Karmen Erjavec potvorila nekatere znanstvene rezultate, bo danes njen primer obravnaval senat Univerze v Ljubljani. Proti Erjavčevi na univerzi potekata dva postopka: komisija za etična vprašanja preverja domnevne kršitve etičnega kodeksa, senat univerze (habilitacijska komisija) pa vodi postopek za odvzem profesorskega naziva. Erjavčeva, ki je ena najproduktivnejših znanstvenic v Sloveniji, vse očitke zanika.

Veliko sumov, malo dokazov

Kot smo mediji poročali že leta 2015, so domnevno akademsko nepoštenost – Karmen Erjavec je med drugim domnevno v več člankih uporabila citate iz intervjujev, ki morda niso bili opravljeni, ali pa niso potekali tako, kot je bilo v člankih zapisano – odkrili njeni kolegi s katedre za novinarstvo na fakulteti za družbene vede (FDV). Z očitki so jo soočili najprej v zasebnem razgovoru, a jim tega, kako so nastali sporni članki (omenili so jih šestnajst), ni pojasnila. Erjavčeva se je pred kolegi in javnostjo zavila v molk, po svojih besedah zaradi prizadeto