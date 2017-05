Iraške sile so sprožile ofenzivo za dokončno osvojitev Mosula ob začetku postnega meseca ramadana, pri čemer se je njihova vojska osredotočila na sosesko al Šifa, zvezna policija je obkolila četrt al Zindžili, protiteroristične iraške sile pa preostalo od dveh območij na desnem bregu Tigrisa, ki sta še v rokah Islamske države (IS), al Saha al Oulo. Za njimi bo na vrsti še zadnja trdnjava mudžahidov, Staro mesto, kjer na srednjeveški mošeji Al Nuri od leta 2014 vihra črna zastava IS. Ta je veliki cilj za iraške sile in njihove ameriške zaveznike, saj je v njej vodja IS Abu Bakr Al Bagdadi razglasil svoj kalifat.

Svoje vojake pri Mosulu je včeraj nenapovedano obiskal iraški premier Haider Al Abadi. Po poročanju tamkajšnjih medijev je preverjal napredovanje ofenzive, ki naj bi vrnila celotni Mosul pod iraški nadzor v tednu dni. Izdal naj bi tudi že ukaze o načinu proslavljanja zmage, ki jo namerava po navedbah Iraqi News tokrat razglasiti sam, medtem ko so osvoboditve drugih mest v preteklosti razglašali vojaški poveljniki.